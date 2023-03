Clamoroso Inter | a fine stagione tentativo per riprendere Conte

(Di martedì 7 marzo 2023) L’vorrebbe provare a riportare sulla panchina nerazzurra Antonio, attuale allenatore del Tottenham Secondo quanto riportato dal Times, l’avrebbe già contattato Antonioper sondare la pista di un eventuale ritorno a. I nerazzurri sono infatti snti dei risultati arrivati nel biennio con Simone Inzaghi.è in scadenza con il Tottenham, ma sembra di non avere intenzione di restare in Inghilterra. L’obiettivo ed il sogno dell’ex centrocampista sarebbe infatti quello di tornare ad allenare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 10Innamorato : RT @InterHubOff: ??Antonio Conte vuole tornare in Italia: l’allenatore, con la convalescenza passata in Italia, ha rafforzato la sua convinz… - _ElPrincipe22 : RT @InterHubOff: ??Antonio Conte vuole tornare in Italia: l’allenatore, con la convalescenza passata in Italia, ha rafforzato la sua convinz… - CalcioNews24 : #Inter: si fa avanti la possibilità #Conte - infoitsport : Conte, clamoroso ritorno in Italia? Da Londra: contatto con l’Inter! - scugnizzano99 : RT @InterHubOff: ??Antonio Conte vuole tornare in Italia: l’allenatore, con la convalescenza passata in Italia, ha rafforzato la sua convinz… -

Antonio Conte: voglia di Italia e ilritorno all'. Zidane e Tuchel pronti all'esperienza in serie A . Luis Enrique cerca il riscatto dopo l'avventura Roma . Antonio Conte: voglia di ...Intanto, come raccontato dal Times , nei giorni scorsi l'avrebbe contattato il Tottenham per ... E a unritorno." Se lo sfidassi e gli dicessi 'non vincerai mai niente con l'', allora probabilmente comprerebbe l'per dimostrarmi che mi sbagliavo! ". Così, in un'intervista concessa ad Italian Football Podcast, il patron della Spal Joe Tacopina parla di Donald Trump , dal quale è stato recentemente assunto ...

Trump e Inter, clamoroso Tacopina: "Se lo provoco compra in un minuto!" Tuttosport

Antonio Conte vuole tornare ad allenare in Serie A, lo scrive oggi a chiare lettere il Times. Per il quotidiano londinese, la convalescenza passata in Italia - Conte è rientrato a Londra dopo quasi tr ...Antonio Conte lascerà il Tottenham a fine stagione. I segnali che arrivano dall'Inghilterra sono chiari, non è una questione di soldi, l'ex guida della Juventus ha voglia di Italia, sente la mancanza ...