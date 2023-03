Clamoroso dietrofront di Biden | sì alla legge Trump per arrestare i migranti con figli L’aveva definita “disumana”

(Di martedì 7 marzo 2023) Chissà cosa penseranno in Italia gli esponenti del centrosinistra che idolatrano i Democratici americani e si strappano i capelli all’idea di un possibile ritorno diCasa Bianca. L’amministrazionesta valutando se riprendere la controversa misura diche attraversano il confine con i loro: una misura considerata molto “di destra” dall’opinione pubblica americana, Una misura che potrebbe vedere la luce già nei prossimi giorni, secondo fonti citate da New York Times e Nbcnews, che sottolineano che la decisione finale non è stata presa e molti all’interno dell’amministrazione si oppongono a ripristinare la misura che attirò enormi critiche a livello nazionale ed internazionale ai tempi di Donaldche arrivò a separare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Pinsoglio ha giurato fedeltà a Torino: dietrofront clamoroso! - #Pinsoglio #giurato #fedeltà #Torino: - MCalcioNews : Pinsoglio ha giurato fedeltà a Torino: dietrofront clamoroso! - NovecentoV : RT @maANDmo: @matteosalvinimi Con il sostegno dell’élite tossica di Franceschini, Speranza e Boccia? No. Certo il vostro dietrofront clamor… - maANDmo : @matteosalvinimi Con il sostegno dell’élite tossica di Franceschini, Speranza e Boccia? No. Certo il vostro dietrof… -

Mesi fa il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che il reality show vip condotto da Alfonso Signorini dovrà presto abbandonare gli studi di Cinecittà. Difatti il contratto d'affitto è in ...L'irrigidimento del Milan, che non ha mai aperto ad un reale colloquio con i 'cugini' sul tema stadio, avrebbe portato aldi Zhang. Staremo a vedere come evolverà la ...Berlusconi vuole tenersi 'Il Giornale'. Ilha un motivo chiaro Silvio Berlusconi ci ha ripensato e non vuole più cedere ' Il Giornale ' alla famiglia Angelucci . Nonostante l'accordo fosse ormai stato ratificato ad inizio gennaio , ...

Stop benzina e diesel, la clamorosa retromarcia Ue I Automobilisti in ... Motorzoom.it

Grande Fratello Vip anticipazioni: scongiurato al momento lo sfratto dagli studi di Cinecittà Mesi fa il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato ...Un clamoroso dietrofront quello dell’artista che ha ammesso di essere stata una ragazzina cresciuta con Internet. Proprio per questo ha deciso anche di essere meno presente su Instagram ...