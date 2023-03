Città intelligenti e sostenibili Il primo rapporto di Tim | PoliMi e Cnr

(Di martedì 7 marzo 2023) Le Smart City al centro del processo di digitalizzazione del sistema Paese. Questo il senso profondo delL’Italia dellerealizzato dal Centro Studi Tim in collaborazione con gli Osservatori Smart City e Startup Intelligence del Politecnico di Milano e con il Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Cnr. Ad aprire i lavori Pietro Labriola, ceo dell’ex Telecom, che insieme ad Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer, ha illustrato le prospettive di sviluppo delle Smart City in Italia e i servizi digitali che il gruppo rende disponibili alla Pubblica amministrazione e agli enti locali. All’evento hanno preso parte anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il direttore generale Innovazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Smart city, fino a 1,6 mld di investimenti nell'Ict al 2027: (Adnkronos) - Le Smart City sono al centro del process… - Riccardo__07 : @Guidolino8 In bocca al lupo a gestire migliaia (quanti? dove?) di tedeschi che arriveranno in città a prescindere… - Mondo3 : Presentato il rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’, elaborato dal Centro Studi #TIM con il CN… - Giornaleditalia : TIM Enterprise, primo rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’: investimenti fino € 1,6 mld entro… - lamescolanza : Le Smart City al centro del processo di digitalizzazione del sistema Paese. È stato presentato oggi a Roma il primo… -

Le Smart City sono al centro del processo di digitalizzazione del sistema Paese. E' in sintesi quanto emerge dal primo rapporto 'L'Italia dellee sostenibili', presentato oggi a Roma, realizzato dal Centro Studi Tim in collaborazione con gli Osservatori 'Smart City' e 'Startup Intelligence' del Politecnico di Milano e con ...In Italia sono sempre di più i comuni che hanno iniziato a progettare la Smart City e. gli investimenti in soluzioni Ict per lecresceranno fino a circa 1,6 miliardi di euro, al 2027, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. Sono ...A fotografare ledi oggi, ma guardando al futuro, è il primo rapporto 'L'Italia dellee sostenibili' realizzato dal Centro Studi TIM in collaborazione con gli Osservatori ...