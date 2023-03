Cisgiordania, operazione esercito israeliano a Jenin: 6 palestinesi uccisi (Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Israele - palestinesi: impegno comune per fermare l'escalation Tra le vittime ci sarebbe il responsabile dell'omicidio di Hallel e Yagel Yaniv , due fratelli residenti nell'insediamento di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Israele -: impegno comune per fermare l'escalation Tra le vittime ci sarebbe il responsabile dell'omicidio di Hallel e Yagel Yaniv , due fratelli residenti nell'insediamento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono sei i palestinesi uccisi nell'operazione antiterrorismo dell'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo h… - Dondolino72 : RT @ilpost: L’esercito israeliano ha ucciso sei palestinesi durante un’operazione militare a Jenin, in Cisgiordania - BreakingItalyNe : M.O.: Scontri armati durante un'operazione di arresto delle forze israeliane a Jenin in Cisgiordania: 6 palestinesi… - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: Sono sei i palestinesi uccisi nell'operazione antiterrorismo dell'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatt… - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, operazione esercito israeliano a Jenin: 6 palestinesi uccisi #Cisgiordania #Jenin #Palestina… -