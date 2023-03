Cinque amici scompaiono dopo una serata in discoteca: 3 vengono ritrovati morti in auto, gli altri due sono gravi. La polizia: “Chi sa parli” (Di martedì 7 marzo 2023) Sabato scorso sono usciti per trascorrere una serata in discoteca e da quel momento si sono perse le loro tracce. Finché non è stata trovata l’auto a bordo della quale viaggiavano: tre di loro erano morti, mentre gli altri due in gravi condizioni. Siamo in Galles dove la polizia ha lanciato un appello alla cittadinanza per chiedere che “chi sa qualcosa parli”. Secondo quanto ricostruito Sophie Russon, 20 anni, Eve Smith, 21, Darcy Ross, 21, Shane Loughlin, 32 anni, e Rafel Jeanne-Actie, 24, sono usciti per trascorrere insieme il sabato sera e da lì i familiari non hanno più avuto loro notizie: dopo ventiquattr’ore, la polizia locale ha iniziato le indagini e nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Sabato scorsousciti per trascorrere unaine da quel momento siperse le loro tracce. Finché non è stata trovata l’a bordo della quale viaggiavano: tre di loro erano, mentre glidue incondizioni. Siamo in Galles dove laha lanciato un appello alla cittadinanza per chiedere che “chi sa qualcosa”. Secondo quanto ricostruito Sophie Russon, 20 anni, Eve Smith, 21, Darcy Ross, 21, Shane Loughlin, 32 anni, e Rafel Jeanne-Actie, 24,usciti per trascorrere insieme il sabato sera e da lì i familiari non hanno più avuto loro notizie:ventiquattr’ore, lalocale ha iniziato le indagini e nella ...

