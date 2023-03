Cinema Metropolitan di Napoli | si va verso il vincolo di destinazione d’uso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solocine : Borrelli (Verdi),posto vincolo su storico Metropolitan di Napoli - solospettacolo : Borrelli (Verdi),posto vincolo su storico Metropolitan di Napoli - g_sangiuliano : Tavolo di lavoro sul cinema Metropolitan. #cultura #7marzo - LuiRispoli : La vicenda del cinema Metropolitan, la multisala di Chiaia che rischia di chiudere per gravi problemi economici, ri… - NotizieFrance : Incontro al Ministero per il Metropolitan: Sangiuliano pone il vincolo e la Banca decide di vendere. Borrelli e Sim… -

: il vincolo è più vicino. Dall'incontro di stamattina in via del Collegio Romano è emersa la ferma intenzione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano di vincolare la ...A differenza del vicinoMuseum of Art, una struttura più classica, la struttura ... proprio di fronte alla stazione centrale, questo, museo, caffè/ristorante e location per eventi ...Si deciderà oggi alle 10.30, al ministero della Cultura in via del Collegio Romano, parte del destino deldi Chiaia , a rischio sfratto. Saranno presenti i gestori del multisala, tra cui il socio di maggioranza Peppe Caccavale , il ministro Gennaro Sangiuliano, il direttore generale ...

Cinema Metropolitan, il Comune di Napoli: «Siti storici da vincolare» ilmattino.it

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - 'Il ministro ha deciso di porre il vincolo, una decisione giusta e condivisibile'. Lo dice il deputato di alleanza ...Cinema Metropolitan: il vincolo è più vicino. Dall’incontro di stamattina in via del Collegio Romano è emersa la ferma intenzione del ministro della Cultura ...