Cina | surplus primi 2 mesi sale a 116 | 88mld | - 6 | 8% l' export

La Cina registra un surplus commerciale di 116,88 miliardi di dollari nel periodo gennaio - febbraio 2023, in aumento sui 109,7 miliardi dello stesso periodo del 2022, battendo le stime degli analisti. È quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un forte miglioramento del saldo della bilancia commerciale, in surplus per 116,88 miliardi di dollari rispetto all'avanzo dello stesso periodo del 2022.

Cina, surplus bilancia commerciale febbraio balza a 116,9 miliardi Teleborsa

Diffusi in Cina i dati relativi alla bilancia commerciale relativi al mese di febbraio. Nel mese, le esportazioni sono scese del 6,8%, a un ritmo inferiore ...Il rapporto tra i due Paesia si basa sui principi "di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze parti". E' relazione non soggetta a interferenze o a discordia di terzi (ANSA) ...