Cina | le accuse di Xi Jinping a Usa e Occidente

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Xicontro Stati Uniti e. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. L'articolo proviene da Italia Sera.

Finora, le accuse di spionaggio per la Cina rivolte contro Huawei e Zte non sono state dimostrate. A gennaio scorso, l'Ufficio federale per la sicurezza informatica ha certificato un componente di

Il ministro degli Esteri Qin: "Se Washington non cambia strada ci sarà sicuramente uno scontro". Su Taiwan "nessuno sottovaluti la nostra determinazione alla riunificazione". E precisa: "Il Cremlino n ...(Adnkronos) – Xi Jinping contro Stati Uniti e Occidente. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guida ...