Cina: «gli Usa frenino o ci saranno sicuramente scontri e conflitti» (Di martedì 7 marzo 2023) Durante la conferenza stampa annuale a margine della sessione dell'Assemblea nazionale del popolo (Parlamento), il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha affermato: «La Cina non ha scatenato questa crisi e non era la sua parte interessata, e non ha mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto. Perché mai stanno cercando di scaricare la responsabilità sulla Cina? Si tratta persino di sanzioni e minacce. Questo è inaccettabile per noi», ha detto, come riportano media internazionali. E lancia un monito agli Stati Uniti che devono cambiare approccio nei confronti della Cina o le conseguenze di ulteriori tensioni tra i due Paesi saranno «catastrofiche». Una dura affermazione che fa il paio con l'attacco del presidente Xi Jinping all'Occidente «guidato dagli Stati Uniti che reprime» la Cina.

