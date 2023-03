(Di martedì 7 marzo 2023) Pechino, 7 mar. (Adnkronos) - Xi Jinping e lacontro Stati Uniti e Occidente. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell'Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato "i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo" del Paese. Alle parole del presidente cinese si aggiungono poi quelle del nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che alla sua prima conferenza stampa lancia un duro monito a Washington: gli Stati Uniti cambino approccio nei confronti dellao le conseguenze di ulteriori tensioni tra i due Paesi saranno "catastrofiche". "Se gli Stati Uniti non tirano il freno, ma continuano ad accelerare lungo la strada sbagliata, nessun guardrail ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Se gli Stati Uniti non cambieranno approccio rispetto alla questione Taiwan lo scontro con la Cina sarà inevitabile… - Adnkronos : Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' . #Adnkronos - alfreaudi : RT @ImolaOggi: La Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' - TV7Benevento : Cina avverte gli Usa: 'Così si rischia scontro' - - MuredduGiovanni : RT @LBasemi: ???????? La Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' -

- Sale ancora la tensione trae gli Usa, con Pechino che accusa Washington e i suoi alleati di essere fonte di tensione e conflitto. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno ...'Vogliono sopprimerci. Così si va allo scontro' Pechinogli Usa: 'Mai fornito armi alle parti in guerra'. Allerta aerea in tutta l'Ucraina. ...fronte diplomatico sale la tensione tra Usa e. ...L'avvertimento arriva dal neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, per il quale "contenimento e repressione non renderanno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento della". Qin, in un ...

La Cina avverte gli Usa, cambino linea o conseguenze catastrofiche - Mondo Agenzia ANSA

Tale competizione è una scommessa spericolata», ha aggiunto. Non è la prima volta che la Cina avverte gli Stati Uniti circa il rischio di conflitto se le relazioni tra i Paesi non saranno gestite bene ...Pechino non ci sta. Dopo gli svariati rumor giunti dagli Stati Uniti sui presunti aiuti militari del Paese alla Russia, Qin Gang, il ministro degli Esteri, ha dichiarato che la Cina “non ha fornito ar ...