Cina avverte gli Usa | Così si rischia scontro

"Laconsidera sempre l'Ue come un partner strategico globale e sostiene l'integrazione europea", ha aggiunto. "Speriamo che l'Europa, dopo aver attraversato il calvario della guerra in Ucraina, ...- Sale ancora la tensione trae gli Usa, con Pechino che accusa Washington e i suoi alleati di essere fonte di tensione e conflitto. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno ...'Vogliono sopprimerci. Così si va allo scontro' Pechinogli Usa: 'Mai fornito armi alle parti in guerra'. Allerta aerea in tutta l'Ucraina. ...fronte diplomatico sale la tensione tra Usa e. ...

La Cina avverte gli Usa, cambino linea o conseguenze catastrofiche

Tale competizione è una scommessa spericolata», ha aggiunto. Non è la prima volta che la Cina avverte gli Stati Uniti circa il rischio di conflitto se le relazioni tra i Paesi non saranno gestite bene ...Pechino non ci sta. Dopo gli svariati rumor giunti dagli Stati Uniti sui presunti aiuti militari del Paese alla Russia, Qin Gang, il ministro degli Esteri, ha dichiarato che la Cina “non ha fornito ar ...