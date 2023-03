Cina avverte gli Usa | “Cambino approccio o conseguenze catastrofiche”

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Xi Jinping contro Stati Uniti e Occidente. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. Alle parole del presidente cinese si aggiungono poi quelle del nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che alla sua prima conferenza stampa lancia un duro monito a Washington: gli Stati Unitinei confronti dellao ledi ulteriori tensioni tra i due Paesi saranno “”. “Se gli Stati Uniti non tirano il freno, ma continuano ad accelerare lungo la strada ...

Washington, se gli Usa non 'frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri'. "Mai sottovalutare la determinazione della" approfondimento Taiwan:...AGI - Lagli Stati Uniti di frenare per evitare 'conseguenze catastrofiche' nei rapporti con Pechino. È l'avvertimento pronunciato dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel corso della ...Ma la tensione degli ultimi giorni sianche in, dove Xi Jinping parla di 'aumento dei rischi' provocato dall'Occidente. Per la, afferma, l'ambiente esterno 'è cambiato rapidamente e ...

