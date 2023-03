Cina a Usa: cambiate linea o ci saranno conflitti e scontri. L'asse con la Russia (Di martedì 7 marzo 2023) Sale ancora la tensione tra Cina e gli Usa, con Pechino che accusa Washington e i suoi alleati di essere fonte di tensione e conflitto. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno sul ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) Sale ancora la tensione trae gli Usa, con Pechino che accusa Washington e i suoi alleati di essere fonte di tensione e conflitto. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno sul ...

