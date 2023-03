Ciclismo: Tirreno-Adriatico, Jakobsen vince in volata la 2/a tappa e Ganna sempre leader (Di martedì 7 marzo 2023) Follonica, 7 mar. - (Adnkronos) - Fabio Jakobsen vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza da Camaiore e arrivo a Follonica dopo 210 km. L'olandese della Soudal Quick Step si impone in volata davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin) e al colombiano Fernando Gaviria (Movistar). Fuori dal podio l'eritreo Biniam Girmay (Intermarchè). Primo degli italiani Simone Consonni (Cofidis) che chiude all'ottavo posto. In classifica Filippo Ganna resta leader della corsa con 28" sul tedesco Lennard Kamma (Bora). Domani terza frazione, Follonica-Foligno di 216 km. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Follonica, 7 mar. - (Adnkronos) - Fabiola secondadella, con partenza da Camaiore e arrivo a Follonica dopo 210 km. L'olandese della Soudal Quick Step si impone indavanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin) e al colombiano Fernando Gaviria (Movistar). Fuori dal podio l'eritreo Biniam Girmay (Intermarchè). Primo degli italiani Simone Consonni (Cofidis) che chiude all'ottavo posto. In classifica Filipporestadella corsa con 28" sul tedesco Lennard Kamma (Bora). Domani terza frazione, Follonica-Foligno di 216 km.

