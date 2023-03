Ciclismo | Parigi-Nizza 2023 terza tappa oggi in tv | percorso | orari | diretta streaming

(Di martedì 7 marzo 2023) Ile le informazioni per seguire intv eladella, in programma quest’. Si tratta della cronometro a squadre di 32,2 chilometri con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly. Una giornata che potrebbe segnare la classifica generale, con i primi importanti distacchi tra i big: si rinnova quindi il duello tra la UAE di Pogacar e la Jumbo Visma di Vingegaard, ma sono tanti i corridori che vogliono inserirsi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI LAE ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI: CALENDARIO ...

Mads Pedersen vince la seconda tappa della Parigi-Nizza, 163 km da Bazainville a Fontainebleau, e conquista la maglia di leader della classifica generale. Il danese della Trek Segafredo si impone in volata davanti all'olandese Olav Kooij. Colpaccio del danese Mads Pedersen nella seconda frazione della Parigi-Nizza. L'ex campione del mondo ha vinto una volata confusionaria a Fontainebleau e, grazie agli abbuoni, è passato in testa alla classifica generale.

Si svolgerà quest'oggi la cronosquadre valida per la terza frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa a tappe francese di livello WorldTour. Le squadre al via dovranno percorrere 32.2 km