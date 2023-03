Ciclismo, Domenico Pozzovivo è ufficialmente un nuovo corridore della Israel-Premier Tech (Di martedì 7 marzo 2023) Domenico Pozzovivo è ufficialmente un nuovo corridore della Israel-Premier Tech. Il corridore lucano aveva già trovato l’accordo con la formazione Israeliana, ma il tesseramento era stato bloccato dall’UCI poiché il trasferimento era avvenuto fuori dalla finestra ufficiale di ciclomercato. Questo ostacolo è stato rimosso e finalmente il 40enne scalatore può tornare in gruppo. Il nativo di Policoro, dopo aver trascorso tutto l’inverno ad allenarsi in attesa della chiamata di una squadra, voleva già correre la Tirreno-Adriatico questa settimana, ma i problemi burocratici non lo hanno reso possibile. Il debutto stagione avverrà alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, dal 21 al 25 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)un. Illucano aveva già trovato l’accordo con la formazioneiana, ma il tesseramento era stato bloccato dall’UCI poiché il trasferimento era avvenuto fuori dalla finestra ufficiale di ciclomercato. Questo ostacolo è stato rimosso e finalmente il 40enne scalatore può tornare in gruppo. Il nativo di Policoro, dopo aver trascorso tutto l’inverno ad allenarsi in attesachiamata di una squadra, voleva già correre la Tirreno-Adriatico questa settimana, ma i problemi burocratici non lo hanno reso possibile. Il debutto stagione avverrà alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, dal 21 al 25 ...

