Ciclismo | consigli per iniziare ad allenarsi con la bici da corsa

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) Anche i grandi delun tempo sono stati principianti, un po’ come chiunque vogliaa cimentarsi in questo sport. Nei primi periodi chi si avvicina alla, si potrà imbattere in difficoltà e problematiche, a cominciare dalla scelta dellapiù adatta. Nel momento in cui ci si trova solo in un’iniziale situazione di approccio èabile optare per unadausata, in modo da non investire tanti soldi nell’acquisto di una nuova. Conviene farsi un’idea sui prezzi, sui pro e sui contro, informarsi sui materiali, capire come devono essere delle buone ruote perda, magari entrando in negozi specializzati, dopodiché è probabile che si trovi anche come prodotto usato uno degli ultimi modelli a ...