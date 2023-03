Ciclismo | Alex Carera | “Antonio Tiberi ha sbagliato | ma ha ricevuto attacchi inaccettabili Punto su Ciccone e Vendrame”

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) Lavorare con i giovani e aiutarli a realizzare i loro sogni. È un po’ questo lo spirito che anima la figura del procuratore, interpretata da, agente in passato di Vincenzo Nibali e di corridori attuali di altissimo livello come Tadej Poga?ar, senza dimenticare gli azzurri Giulio, Andrea, Alessandro Covi e. Insieme al fratello Johnnyha fondato e gestisce A&J All Sports, agenzia che gestisce diversi atleti del “pedale” e, di conseguenza, le responsabilità non sono poche. Per parlare di questo,ha concesso un’intervista nel corso dell’ultima puntata di Sport2Day, Speciale, condotta da Francesca Cazzaniga, su Sport2U (in collaborazione con OA Sport). Si è partiti con ...