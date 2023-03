“Ci sono morti”. Aereo precipita in città: strade chiuse, soccorsi e vigili del fuoco sul posto (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente Aereo nei cieli italiani. Un veivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l’altro in prossimità dell’area residenziale. I piloti, appartenenti al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare, sono morti. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. L’incidente Aereo è avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora in fase di accertamento da parte dell’Aeronautica militare italiana. I mezzi coinvolti nell’incidente sono due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare. Lo schianto è avvenuto dopo le 12 di martedì 7 marzo, all’altezza di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Uno è caduto in un campo in via Roma vicino a un distributore, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Incidentenei cieli italiani. Un veivolo èto in mezzo alla campagna, l’altro in prossimità dell’area residenziale. I piloti, appartenenti al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare,. Sulintervenuti gli operatori dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. L’incidenteè avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora in fase di accertamento da parte dell’Aeronautica militare italiana. I mezzi coinvolti nell’incidentedue ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare. Lo schianto è avvenuto dopo le 12 di martedì 7 marzo, all’altezza di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Uno è caduto in un campo in via Roma vicino a un distributore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : @meb Con tutti i problemi che ci sono in questo momento in ???? non ultimo la strage dei 65migranti morti in mare, at… - putino : Figura controversa, afferma @RaiNews, parlando di colui che ha fatto milioni di morti in Ucraina con l’Holomodor, c… - BelpietroTweet : La stampa di sinistra insiste sulla tesi dei migranti lasciati morire. Ma basta confrontare segnalazioni, orari e d… - franco_sala : RT @mariogiordano5: 'Stanno sfruttando la cosa per biechi motivi politici', dice il capo gabinetto di Speranza durante il Covid. La 'cosa'… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Alex_Bruzzi1975: #accadeva UN ANNO FA: per l'#occidente esistevano #PROFUGHI di SERIE A (PROFUGHI VERI) gli Ucraini appunto e quelli di… -