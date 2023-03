“Ci manca…” | Milan | Krunic sorprende i tifosi in conferenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ??#Milan, #Krunic sorprende tutti in conferenza stampa: “#Kessie? Ci manca…” #TottenhamMilan #ChampionsLeague - SempreMilanit : ?? Krunic in conferenza stampa #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Le parole di #Krunic in conferenza stampa ??? 'Kessie ci manca, ma io sono il vero jolly della squadra' ???? - MilanNewsit : LIVE MN - Krunic: 'Dobbiamo giocare da Milan. Io nuovo Kessie? Ci manca, ma io sono Rade' - haran_milan : Mi manca da morire Boglioli e il dolcevita bordeaux del mister -

... ex gioiello della Primavera del. Lazio - Az Alkmaar, Pedro fa sorridere Sarri . Lazio - Az ... al punto da domandarsi già: quantoCiro Immobile Se l'ex talento rossonero Kerkez, finito ...Meglio passare ai quarti, che ne dite Il problema è che, al momento, ilnon è una grande ...solo il presidente naif in stile Borgorosso F. C., perché quelli non esistono più , ma in ...Ciperché è forte, ci mancano tutti quelli andati via. Io mi considero me stesso, posso ... Dobbiamo giocare da, come sappiamo. Sarà tosta'.