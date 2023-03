Chirurgia, diventa legge il registro delle protesi mammarie (Di martedì 7 marzo 2023) Dal 2 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento di istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari. Le Regioni e Province Italiane entro 180 giorni dovranno istituire il proprio Albo che arricchisce con i loro dati quello nazionale. Ci sono delle Regioni, tra cui Liguria e Lombardia, dove dai dati emerge un aumento del 30% delle richieste delle protesi mammarie, e regioni quali Calabria, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia dove è ancora presente un’assenza di dati. In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha istituito una Commissione ‘’ad hoc’’, la situazione allo stato attuale ce la tratteggia il Professore Francesco D’Andrea Membro della Commissione Regionale sulle protesi mammarie e Direttore del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Dal 2 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento di istituzione delnazionale degli impiantici mammari. Le Regioni e Province Italiane entro 180 giorni dovranno istituire il proprio Albo che arricchisce con i loro dati quello nazionale. Ci sonoRegioni, tra cui Liguria e Lombardia, dove dai dati emerge un aumento del 30%richieste, e regioni quali Calabria, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia dove è ancora presente un’assenza di dati. In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha istituito una Commissione ‘’ad hoc’’, la situazione allo stato attuale ce la tratteggia il Professore Francesco D’Andrea Membro della Commissione Regionale sullee Direttore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeriferiamoNews : Chirurgia plastica, il prof. D’Andrea: «Diventa legge il registro per le protesi mammarie» - AngyLiuu : @Herman_Dannan della chirurgia si diventa schiavi, ormai non può più fermarsi - pata_deborah : @BITCHYFit È la verità che pensa all’estetica ci sta avrà delle insicurezze visto come era prima di tutta la chirur… -