Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Chirico insiste: 'Juve penalizzata, campionato falsato' Ma un particolare lo inchioda #Chirico #Juventus… -

il Crotone che domina questo secondo tempo con un predominio tattico ma la Turris ha le idee chiare su ciò che deve fare in questa partita dopo una settimana difficile e particolare passata ...Il Crotonenella manovra offensiva e rimedia al 28' l'ennesimo corner che, ancora una volta, non sortisce alcun effetto contro un Potenza che seppur chiuso nella propria area, non appare in ...Il sito di minore superficie sul qualeun manufatto che verrà demolito verrà adibito per ...a meno " ha concluso il Sindaco " di ringraziare gli uffici per il lavoro svolto e Giuseppe, ...