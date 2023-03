Chiariello risposta a muso duro agli ultras | “Di cosa avete paura? Perché non tifate?”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 marzo 2023) Umbertoha rispostoche hanno esposto uno striscione con la scritta: “Infame, taci“. In queste ore è apparso uno striscione contro Umbertoper la sua posizione suglie la volontà di protestare contro la tessera del tifoso. Una decisione che ha portato lo sciopero del tifo durante Napoli-Lazio, sfida in cui è mancato il fondamentale supporto del pubblicoazzurri in campo. Striscione: ladel giornalista Non si è fatta attendere lada parte di Umbertoche sui social ha scritto: “Chi è infame? Chi ci mette la faccia come me e dice quello che molti pensano ed hannodi ...