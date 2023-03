Chiariello agli ultras: “Vergognatevi”, spunta lo striscione: “Infame, taci” – FOTO (Di martedì 7 marzo 2023) striscione contro Umberto Chiariello, il giornalista preso di mira dagli ultras del Napoli per la questione tessera del tifoso. Umberto Chiariello ha preso una posizione netta per quanto riguarda il regolamento d’uso dello stadio Maradona, a Canale 21 ha detto: “A me non sembra giusto che in tutti gli stadi d’Italia si può festeggiare con tamburi, sciarpe e bandiere tranne che a Napoli. Non lo trovo assolutamente giusto. Io sono contrario ad ogni forma di violenza, a chi va allo stadio per farsi uno spinello, a chi fa il bullo per prendere uno dei posti già assegnati, ma non sono contrario a lle loro esigenze di tifosi come in tutti gli altri stadi. Però allo stesso tempo voglio dire una cosa ai gruppi organizzati: Vergognatevi. Avete figli che da 33 anni nono vincono uno scudetto e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023)contro Umberto, il giornalista preso di mira ddel Napoli per la questione tessera del tifoso. Umbertoha preso una posizione netta per quanto riguarda il regolamento d’uso dello stadio Maradona, a Canale 21 ha detto: “A me non sembra giusto che in tutti gli stadi d’Italia si può festeggiare con tamburi, sciarpe e bandiere tranne che a Napoli. Non lo trovo assolutamente giusto. Io sono contrario ad ogni forma di violenza, a chi va allo stadio per farsi uno spinello, a chi fa il bullo per prendere uno dei posti già assegnati, ma non sono contrario a lle loro esigenze di tifosi come in tutti gli altri stadi. Però allo stesso tempo voglio dire una cosa ai gruppi organizzati:. Avete figli che da 33 anni nono vincono uno scudetto e ...

