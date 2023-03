Chiara Ferragni lascia le sfilate di Parigi e torna da Fedez (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo essere scomparso dai social, salvo qualche piccolissimo intervento, per circa tre settimane, Fedez è tornato su Instagram. Sono molte le illazioni fatte in questi giorni in merito al suo allentamento mediatico, lui che grazie anche alla presenza sul web, ha costruito una carriera remunerativa. Divorzio da Chiara Ferragni in seguito al focoso bacio con Rosa Chemical a Sanremo? Seri problemi di salute? Le indiscrezioni i Ferragnez a ottobreLe ipotesi erano dunque tante. In una serie di storie, dove si è anche commosso, Fedez ha spiegato però i motivi reali, ammettendo di essere alle prese con i pesanti effetti collaterali di un antidepressivo, che ha iniziato ad assumere in seguito alla rimozione del tumore al pancreas nel marzo dello scorso anno. L’unica persona che gli è stato accanto, per sua ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo essere scomparso dai social, salvo qualche piccolissimo intervento, per circa tre settimane,to su Instagram. Sono molte le illazioni fatte in questi giorni in merito al suo allentamento mediatico, lui che grazie anche alla presenza sul web, ha costruito una carriera remunerativa. Divorzio dain seguito al focoso bacio con Rosa Chemical a Sanremo? Seri problemi di salute? Le indiscrezioni i Ferragnez a ottobreLe ipotesi erano dunque tante. In una serie di storie, dove si è anche commosso,ha spiegato però i motivi reali, ammettendo di essere alle prese con i pesanti effetti collaterali di un antidepressivo, che ha iniziato ad assumere in seguito alla rimozione del tumore al pancreas nel marzo dello scorso anno. L’unica persona che gli è stato accanto, per sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Fedez, la malattia, gli psicofarmaci e l'amore per Chiara Ferragni: 'Ecco come stanno le cose' - kscarlett22_ : La polemica per chiara ferragni che chiede se è l’unica a cui piace mare fuori e poi nelle unpopular opinion dicono… - cwteelii : ho appena visto un video cringissimo di una mia vecchia compagna di pallavolo che si crede chiara ferragni che ''ca… - DavidoneRspwn : Mamma mia che schifo i piedi di Chiara Ferragni, non li vorrebbe nemmeno Pistorius - occhio_notizie : #Fedez, i messaggi della mamma e della moglie Chiara Ferragni dopo la verità sul suo stato di salute. Il rapper ha… -