(Di martedì 7 marzo 2023) Piero, presentatore e tifoso VIP del Torino, ritorna sull'di Gleison, ex difensore granata, adesso alla Juventus,...

...UNO Arriva in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity il programma condotto da Piero... Jerry e il nipotino Tuffy costruiscono un pupazzo di neve che magicamentevita e dice di ...Brian Molko, frontman dei Placebo, nel 2001 gioca a fare il rocker fuori dagli schemi e si... 'Con quella faccia può andare allo Zecchino d'Oro', commenta Piero. Sanremo 1984, ...Cos'è un capolavoro (Qualcosa che tie ti coinvolge anche se non ti riguarda') Come mai hai ... capra,capra ', ripetuto ossessivamente ad Aldo Busi durante una trasmissione di Piero

Chiambretti se la prende con Bremer per l'esultanza nel derby Calciomercato.com

Otto anni, la passione per il ballo e gli allenamenti col pattinaggio. Tra i cento bambini scelti in tutta la Penisola per il suo prossimo show di Pietro Chiambretti “La Tv Dei 100 e Uno” – tre puntat ...