"Chi nega le identità non difende le donne": Roccella, affondo contro Elly Schlein (Di martedì 7 marzo 2023) Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità e deputata di Fdi, ha qualcosa da dire ad Elly Schlein: «Non può difendere le donne chi nega la loro identità in nome della fluidità di genere». Filosofie opposte, quella del governo e quella della nuova segretaria del Pd. E la seconda filosofia, spiega Roccella, rappresenta una minaccia ai diritti delle donne. Ministro, la Giornata internazionale della donna è vicina. Come la trascorrerà? «A New York, per partecipare alla riunione della commissione Onu sulla condizione delle donne. Sempre più spesso le politiche sono elaborate e promosse dagli organismi sovranazionali e molte decisioni passano da lì, a volte senza che neanche ce ne ...

