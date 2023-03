Chi erano i due piloti morti nello schianto aereo a Guidonia: la loro foto prima dell’ultimo volo (Di martedì 7 marzo 2023) Due piloti esperti, entrambe con moltissime ore di volo alle spalle: Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono le uniche vittime del tragico incidente avvenuto nei cieli sopra Guidonia, dove i loro velivoli del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare si sono scontrati precipitando nel vuoto. Cipriano, 48 anni, era spostato, lascia una figlia di 17 anni. È riuscito ad evitare l’impatto con le palazzine, evitando ulteriori vittime: è atterrato su una strada larga appena cinque metri. Era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Meneghello aveva invece 46 anni, aveva una compagna, anche lei in Aeronautica. Era entrato nell’arma azzurra nel 1999 con il 119° corso Allievo ufficiale pilota di complemento. In volo è rimasto senza un’ala – ricostruisce Repubblica ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Dueesperti, entrambe con moltissime ore dialle spalle: Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono le uniche vittime del tragico incidente avvenuto nei cieli sopra, dove ivelivoli del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare si sono scontrati precipitando nel vuoto. Cipriano, 48 anni, era spostato, lascia una figlia di 17 anni. È riuscito ad evitare l’impatto con le palazzine, evitando ulteriori vittime: è atterrato su una strada larga appena cinque metri. Era pilota istruttore disui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Meneghello aveva invece 46 anni, aveva una compagna, anche lei in Aeronautica. Era entrato nell’arma azzurra nel 1999 con il 119° corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Inè rimasto senza un’ala – ricostruisce Repubblica ...

