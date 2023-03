Chi è stato nominato ieri sera al Grande Fratello Vip 7? Le nomination del 6 marzo 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Chi è stato nominato al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera, lunedì 6 marzo? Dopo la proclamazione del primo finalista dell’edizione di quest’anno, la diretta è proseguita con il tradizionale appuntamento delle nomination. Ecco i vipponi finiti al televoto eliminatorio della puntata di giovedì 9 marzo. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 7: le nomination del 6 marzo Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini sono i sette concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di giovedì. Il meno votato dovrà lasciare immediatamente la casa e dire così addio al sogno di raggiungere ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Chi èalVip nella puntata di, lunedì 6? Dopo la proclamazione del primo finalista dell’edizione di quest’anno, la diretta è proseguita con il tradizionale appuntamento delle. Ecco i vipponi finiti al televoto eliminatorio della puntata di giovedì 9. Chi sono i nominati delVip 7: ledel 6Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini sono i sette concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di giovedì. Il meno votato dovrà lasciare immediatamente la casa e dire così addio al sogno di raggiungere ...

