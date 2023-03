Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto (Di martedì 7 marzo 2023) Il televoto della puntata di ieri sera, lunedì 6 marzo, del Grande Fratello Vip 7 ha decretato il nome del primo finalista dell’edizione di quest’anno. Chi tra Andrea Melchiorre, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi ha staccato il pass per la finale con un mese di anticipo rispetto all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini? primo finalista del Grande Fratello Vip 7: ecco chi è Oriana Marzoli è la prima finalista del GF Vip 7. La concorrente venezuelana ha ottenuto la preferenza del pubblico al termine di un epico duello a quattro che ha coinvolto Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Queste le ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Ildella puntata di ieri sera, lunedì 6 marzo, delVip 7 ha decretato il nome deldell’edizione di quest’anno. Chi tra Andrea Melchiorre, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi ha staccato il pass per la finale con un mese di anticipo rispetto all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini?delVip 7: ecco chi è Oriana Marzoli è la primadel GF Vip 7. La concorrente venezuelana ha ottenuto la preferenza del pubblico al termine di un epico duello a quattro che ha coinvolto Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Queste le ...

