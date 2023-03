Chelsea-Borussia Dortmund oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo l’1-0 dell’andata a favore del Borussia Dortmund, con la galoppata decisiva di Adeyemi a fissare il punteggio, a Stamford Bridge si decide l’accesso ai quarti di finale di Champions League per i tedeschi e il Chelsea. I gialloneri sono reduci dall’importante successo in Bundesliga contro il Lipsia, mentre i padroni di casa devono puntare tutte le proprie fiches sulla Champions per salvare una stagione decisamente sottotono. Nell’ultimo turno di campionato i Blues sono tornati al successo dopo cinque partite di Premier League, 6 complessive. Potter si affida al 4-3-3, con Fofana al fianco di Koulibaly al centro della difesa, anche in virtù dell’assenza di Thiago Silva. Mount dovrebbe completare il terzetto di centrocampo con Enzo Fernandez e Kovacic, mentre in ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo l’1-0 dell’andata a favore del, con la galoppata decisiva di Adeyemi a fissare il punteggio, a Stamford Bridge si decide l’accesso ai quarti di finale diper i tedeschi e il. I gialloneri sono reduci dall’importante successo in Bundesliga contro il Lipsia, mentre i padroni di casa devono puntare tutte le proprie fiches sullaper salvare una stagione decisamente sottotono. Nell’ultimo turno di campionato i Blues sono tornati al successo dopo cinque partite di Premier, 6 complessive. Potter si affida al 4-3-3, con Fofana al fianco di Koulibaly al centro della difesa, anche in virtù dell’assenza di Thiago Silva. Mount dovrebbe completare il terzetto di centrocampo con Enzo Fernandez e Kovacic, mentre in ...

