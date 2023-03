Chelsea-Borussia Dortmund 2-0 LIVE: Havertz raddoppia su rigore tra le polemiche (Di martedì 7 marzo 2023) A Stamford Bridge, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Chelsea e Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A Stamford Bridge, Chelsea e Borussia Dortmund si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) A Stamford Bridge, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Stamford Bridge,si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : #ChampionsLeague: in esclusiva in chiaro il ritorno degli ottavi #ChelseaBorussiaDortmund Alle 21 su #Canale5… - DiMarzio : #UCL, #CHEBVB | #ChampionsLeague, il fischio d'inizio di @ChelseaFC-@BVB slitta di 10 minuti: il motivo - acmattiam : A me sta regola dei rigori non piace comunque, soprattutto in questo caso col giocatore del Chelsea ancora più dent… - oneddarlings : @lewmav chelsea e borussia - Dij_Bovenna : Manda o Borussia pra casa Chelsea ?????? -