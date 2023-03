Che l' 8 marzo sia una Festa della Donna «universale» | in Iran | in Afghanistan

Leggi su panorama

(Di martedì 7 marzo 2023) 8, si festeggia “la”. Ma ha ancora senso? Non è forse unadal sapore retorico ed evocativo di una situazione non più attuale? Per rispondere a siffatto quesito, facciamo un passo indietro di oltre un secolo. La prima Giornata Nazionalevenne celebrata negli Stati Uniti il 28 febbraio 1909, su impulso del Partito Socialista Americano, che scelse questa data per sostenere lo sciopero attuato dalle dipendenti delle camicerie newyorkesi che rivendicavano migliori condizioni di lavoro. L'anno seguente la ricorrenza venne introdotta anche in Europa su iniziativa dell'Internazionale Socialista, che, durante lo svolgimento del congresso di Copenaghen, decise di indire la Giornataper sostenere la campagna in favore del suffragio ...