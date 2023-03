"Che imbarazzo, cosa mi ha colpito". Schlein contro Meloni, la frase rubata (Di martedì 7 marzo 2023) "Mi ha colpito come, nonostante l'evidente imbarazzo, la maggioranza si sia ricompattata attorno al ministro". Elly Schlein non parla alla Camera, dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla strage di migranti nel naufragio di Cutro, di 10 giorni fa. Ma ha abbondantemente chiacchierato con i cronisti in Transatlantico, lanciando gravi accuse contro governo e maggioranza. "Anche oggi una occasione sprecata per rispondere ad alcune domande molto precise - sottolinea la neo-segretaria del Pd -: chi ha deciso intervenisse la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera? Non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) "Mi hacome, nonostante l'evidente, la maggioranza si sia ricompattata attorno al ministro". Ellynon parla alla Camera, dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla strage di migranti nel naufragio di Cutro, di 10 giorni fa. Ma ha abbondantemente chiacchierato con i cronisti in Transatlantico, lanciando gravi accusegoverno e maggioranza. "Anche oggi una occasione sprecata per rispondere ad alcune domande molto precise - sottolinea la neo-segretaria del Pd -: chi ha deciso intervenisse la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera? Non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del ...

