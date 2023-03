Che cosa significa per tutti i segni (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà per le temperature più tiepide, sarà per quel profumo di fiori che si risente nell’aria, ma sembra proprio che sia arrivato il momento di fare pulizia, liberare spazio. Sì, è proprio così, ma non è solo per la vicinanza con la primavera. C’è un altro motivo che si aggiunge: oggi, infatti, intorno alle 13.30 nel cielo arriva la Luna piena in Vergine. Occhi al cielo per la Luna di Fragola, ecco perché si chiama così X ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà per le temperature più tiepide, sarà per quel profumo di fiori che si risente nell’aria, ma sembra proprio che sia arrivato il momento di fare pulizia, liberare spazio. Sì, è proprio così, ma non è solo per la vicinanza con la primavera. C’è un altro motivo che si aggiunge: oggi, infatti, intorno alle 13.30 nel cielo arriva la Luna piena in Vergine. Occhi al cielo per la Luna di Fragola, ecco perché si chiama così X ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : 'Il Rettore del Cielo...si dispose a mandare in terra uno spirito...che universalmente in ciascheduna arte et in og… - LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - Charlot2625 : RT @polemicaalways: Per me è il blocco di ieri, che fa capire quanto loro siano complementari, quanto si siano capiti e la voglia che lega… - eneaparker : @niccoloharris che va in Toscana per qualche giorno nemmeno costantemente e quando torna poi a casa inizia a metter… -