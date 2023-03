Che cosa significa essere donna (Di martedì 7 marzo 2023) Il soffitto di cristallo si è rotto, non per tutte, non in tutto, ma il fatto che in Italia in pochi mesi due donne siano diventate una presidente del consiglio, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) Il soffitto di cristallo si è rotto, non per tutte, non in tutto, ma il fatto che in Italia in pochi mesi due donne siano diventate una presidente del consiglio, L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : 'Il Rettore del Cielo...si dispose a mandare in terra uno spirito...che universalmente in ciascheduna arte et in og… - LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - ehiidemii : RT @mnmnmnh4: “È la prima volta che le chiedo di giurare su cocco e non lo fa” “La sgamo per qualsiasi cosa. La conosco come le mie tasche… - inxlouiseyes : Oriana: “c’è solo una persona che da una cosa puo capire se è vero o non è vero” Daniele col giuramento su Cocco? #oriele -