(Di martedì 7 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un residente inCaterina che contesta l’arredo urbano appena posizionato nel. Caro Sindaco, confesso la mia ignoranza in materia di arredo urbano di avanguardia, ma le nuove pance ed i cestini collocati in viaCaterina sono proprio orribili! Si afferma sempre di voler rendere la città più bella, ma non sarebbe il caso di affidarsi a progettisti o assessori con un gusto estetico un po’ più… raffinato? Neld’Oro, invece, assistiamo a una delle peggiori brutture che sono state compiute nella nostra città, città che ha sempre tanta voglia di stupire, al punto che i nostri esperti di arredo urbano ci sono riusciti ancora una volta. Leed i cestini installati nel, oltre ...

“Che brutte quelle panchine in Borgo Santa Caterina!” BergamoNews.it

