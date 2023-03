Champions, vietata trasferta a Napoli per tifosi Eintracht (Di martedì 7 marzo 2023) Francoforte, 7 mar. (Adnkronos) - I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno sostenere la squadra allo stadio San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Lo ha annunciato oggi il club tedesco. "Si tratta di un'ingerenza grave e inaccettabile da parte delle autorità di sicurezza italiane nello sviluppo e nella cultura delle competizioni europee per club", ha detto oggi Axel Hellmann, portavoce del consiglio di amministrazione del club e direttore generale della Lega calcio tedesca, a proposito del provvedimento. L'Eintracht Francoforte è stato informato lunedì sera dalla Uefa sul provvedimento che impedirà al club tedesco di vendere i biglietti ai propri tifosi in vista del match del 15 marzo. Secondo il club della Bundesliga, questo divieto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Francoforte, 7 mar. (Adnkronos) - Idell'Francoforte non potranno sostenere la squadra allo stadio San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale diLeague contro il. Lo ha annunciato oggi il club tedesco. "Si tratta di un'ingerenza grave e inaccettabile da parte delle autorità di sicurezza italiane nello sviluppo e nella cultura delle competizioni europee per club", ha detto oggi Axel Hellmann, portavoce del consiglio di amministrazione del club e direttore generale della Lega calcio tedesca, a proposito del provvedimento. L'Francoforte è stato informato lunedì sera dalla Uefa sul provvedimento che impedirà al club tedesco di vendere i biglietti ai propriin vista del match del 15 marzo. Secondo il club della Bundesliga, questo divieto ...

