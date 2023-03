Champions, vietata trasferta a Napoli per tifosi Eintracht (Di martedì 7 marzo 2023) I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno sostenere la squadra allo stadio San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Lo ha annunciato oggi il club ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Idell'Francoforte non potranno sostenere la squadra allo stadio San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale diLeague contro il. Lo ha annunciato oggi il club ...

Champions, vietata trasferta a Napoli per tifosi Eintracht "E' come se lo Stato italiano ammettesse di non essere in grado di organizzare in sicurezza una partita di Champions League, con 2.500 tifosi invitati, fissata da diversi mesi. A meno che qui non ..." 

Napoli - Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi Il ritorno degli ottavi di finale di Champions dunque è vietato. Ciò dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali per un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti.

Champions, Napoli - Eintracht: vietata la vendita di biglietti ai tifosi tedeschi I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno seguire la loro squadra nella trasferta di Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gara in programma mercoledì 15 marzo al 'Maradona'. Lo comunica il club tedesco in una nota. Il divieto riguarda anche i 2700 biglietti, di cui 2400 riservati al settore ospiti.

Trasferta vietata, tifosi Eintracht contro Ministero dell'Interno: "Italia mafia! Confronto falsato" Dopo questo provvedimento i tifosi dell'Eintracht stanno letteralmente inondando i social contro il Ministero dell'Interno.