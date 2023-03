Champions: trasferta a Napoli vietata per tifosi Eintracht (Di martedì 7 marzo 2023) I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno seguire la squadra nella trasferta a Napoli in occasione della partita di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il 15 marzo. Lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Idell'Francoforte non potranno seguire la squadra nellain occasione della partita di ritorno degli ottavi diLeague, in programma il 15 marzo. Lo ha ...

