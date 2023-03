Champions: trasferta a Napoli vietata per tifosi Eintracht (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I tifosi dell’Eintracht Francoforte non potranno seguire la squadra nella trasferta a Napoli in occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 15 marzo prossimo allo stadio ‘Maradona’. Lo ha deciso il Ministero degli Interni italiano, come ha reso noto con un comunicato il club tedesco. La decisione ha provocato la reazione stizzita della società di Francoforte che parla di ‘pericolo per l’integrità della competizione’, mentre il Napoli tiene a sottolineare che la società non ha influito in alcun modo – né avrebbe potuto farlo – su tale scelta. La decisione di impedire la trasferta ai tifosi dell’Eintracht è legata ai precedenti di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Idell’Francoforte non potranno seguire la squadra nellain occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale diLeague, in programma il 15 marzo prossimo allo stadio ‘Maradona’. Lo ha deciso il Ministero degli Interni italiano, come ha reso noto con un comunicato il club tedesco. La decisione ha provocato la reazione stizzita della società di Francoforte che parla di ‘pericolo per l’integrità della competizione’, mentre iltiene a sottolineare che la società non ha influito in alcun modo – né avrebbe potuto farlo – su tale scelta. La decisione di impedire laaidell’è legata ai precedenti di ...

