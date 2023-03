Champions | Napoli-Eintracht | vietata la vendita di biglietti ai tifosi tedeschi

(Di martedì 7 marzo 2023) Idell’Francoforte non potranno seguire la loro squadra nella trasferta dinel ritorno degli ottavi di finale diLeague, gara in programma mercoledì 15 marzo al ‘Maradona’. Lo comunica il club tedesco in una nota. Il divieto riguarda anche i 2700, di cui 2400 riservati al settore ospiti, che spettano di diritto all’ai sensi dei regolamenti Uefa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Ministero dell'Interno ha vietato la trasferta ai tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli per la sfida di Champions League.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è già sold out per la sfida all'Eintracht Francoforte in programma mercoledì prossimo 15 marzo.