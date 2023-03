Champions League, una settimana a Porto-Inter: oggi le prime partite (Di martedì 7 marzo 2023) Una settimana a Porto-Inter, in programma martedì prossimo, ma la Champions League riprende stasera. oggi le prime due partite di ritorno degli ottavi di finale, con il big match Chelsea-Borussia Dortmund anche in diretta TV in chiaro. Qui il calendario completo del turno. Champions League – RITORNO OTTAVI Benfica-Club Brugge (andata 2-0) martedì 7 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity Chelsea-Borussia Dortmund (andata 0-1) martedì 7 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol sul canale Sky Sport 251. Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Una, in programma martedì prossimo, ma lariprende stasera.leduedi ritorno degli ottavi di finale, con il big match Chelsea-Borussia Dortmund anche in diretta TV in chiaro. Qui il calendario completo del turno.– RITORNO OTTAVI Benfica-Club Brugge (andata 2-0) martedì 7 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity Chelsea-Borussia Dortmund (andata 0-1) martedì 7 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco disarà possibile seguire Diretta Gol sul canale Sky Sport 251.-News - Ultime ...

