CHAMPIONS LEAGUE: CHELSEA E BORUSSIA DANNO IL VIA AL RITORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE (Di martedì 7 marzo 2023) Martedì 7 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il RITORNO DEGLI OTTAVI di FINALE di CHAMPIONS LEAGUE “CHELSEA-BORUSSIA Dortmund”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo Stamford Bridge di Londra va in scena la super sfida tra gli inglesi allenati da Graham Potter e i tedeschi guidati da Edin Terzi?. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per i gialloneri. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Filippo Galli e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 marzo 2023) Martedì 7 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per ildidiDortmund”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo Stamford Bridge di Londra va in scena la super sfida tra gli inglesi allenati da Graham Potter e i tedeschi guidati da Edin Terzi?. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per i gialloneri. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Filippo Galli e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Four Four Two - I 10 portieri migliori del mondo. Numero 9: Andre #Onana La motivazione: 'Andre Onana è stato i… - talkSPORT : ?? 3x La Liga ?? 5x Champions League ?? 3x UEFA Super Cup ?? 3x Club World Cup ?? 3x Spanish Super Cup ?? 2019 Copa Ameri… - GiovaAlbanese : #Allegri, vigilia di #RomaJuve: '#Pogba è a disposizione ma non ha minuti. #Paredes? Vediamo, rientra #Locatelli e… - Nerazzurrisiamo : ???? #Inter: ecco le parole di #Galante riguardanti la stagione dei nerazzurri ed il prossimo impegno in… - daveza77 : @Fla_69M @ZZiliani @officialmaz Semifinale di champions??? O di europa league?? Non sai neanche di cosa parli… -