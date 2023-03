Champions League 2022/23: calendario, risultati, classifiche (Di martedì 7 marzo 2023) Con gli ottavi di finale inizia la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea: calendario Champions League 2022/23 Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della Champions League, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre al Milan, campione d’Italia in carica, partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus. calendario Champions League 2022/23: La fase a gironi di Champions della Champions League 2022/23 ha preso il via a settembre ed è terminata a inizio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Con gli ottavi di finale inizia la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea:/23 Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre al Milan, campione d’Italia in carica, partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus./23: La fase a gironi didella/23 ha preso il via a settembre ed è terminata a inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... talkSPORT : ?? 3x La Liga ?? 5x Champions League ?? 3x UEFA Super Cup ?? 3x Club World Cup ?? 3x Spanish Super Cup ?? 2019 Copa Ameri… - GiovaAlbanese : #Allegri, vigilia di #RomaJuve: '#Pogba è a disposizione ma non ha minuti. #Paredes? Vediamo, rientra #Locatelli e… - juventusfc : ?? Allegri: «Mourinho sta facendo un grandissimo lavoro, riportando la Roma a lottare per un posto in Champions Leag… - infoitsport : LIVE - Chelsea-Borussia Dortmund, ritorno ottavi Champions League 2022/2023 (DIRETTA) - sportli26181512 : Champions League, caos nella finale Liverpool-Real: Uefa annuncia piano rimborsi: La Uefa ha annunciato un piano sp… -