Champions, Ankara mette nei guai Civitanova (Di martedì 7 marzo 2023) Ankara - Civitanova 3 - 1 (21 - 25, 25 - 20, 25 - 23, 25 - 21) Cade per la prima volta in Europa la Lube in Champions in questa stagione ed è un ko pesante sul campo di Ankara. Tricolori che partono ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 marzo 2023)3 - 1 (21 - 25, 25 - 20, 25 - 23, 25 - 21) Cade per la prima volta in Europa la Lube inin questa stagione ed è un ko pesante sul campo di. Tricolori che partono ...

Champions, Ankara mette nei guai Civitanova Ankara - Civitanova 3 - 1 (21 - 25, 25 - 20, 25 - 23, 25 - 21) Cade per la prima volta in Europa la Lube in Champions in questa stagione ed è un ko pesante sul campo di Ankara. Tricolori che partono bene, poi accusano l'infortunio di Yant nel terzo set, si spengono e subiscono la rimonta dei turchi che ... Champions League volley maschile 2022/23, andata quarti di finale: Civitanova sconfitta da Ankara in quattro set Termina 3 - 1 (21 - 25, 25 - 20, 25 - 23, 25 - 21)il match tra Halfbank Ankara e Cucine Lube Civitanova , partita valida per i quarti di finale d'andata di Champions League Volley maschile 2022/23 . Serata difficile per i ragazzi di coach Blengini, che tornano sconfitti ... Volley maschile Perugia vola a Berlino per conquistare la semifinale di Champions Vincere a Berlino per ipotecare la semifinale di Champions : è questo l'obiettivo della Sir Sicoma Perugia che nella serata di mercoledì 8 marzo ...secondo posto il girone B vinto dall'Halkbank Ankara ... Champions, Ankara mette nei guai Civitanova La Gazzetta dello Sport Champions, Ankara mette nei guai Civitanova L'Halkbank di Nimir Abdel Aziz mette in crisi i tricolori che fra una settimana devono vincere 3-0 o 3-1 per sperare di qualificarsi ... Champions League: Civitanova battuta dall'Halkbank nell'andata dei Quarti La formazione turca cede ai biancorossi il primo set poi si prende il match imponendosi 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-21) ...