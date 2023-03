Celentano, una carezza e un pugno per Giorgia Meloni sui migranti: «È saggia equilibrista: ma le vite non si salvano fermando le partenze» (Di martedì 7 marzo 2023) «Io non sono mai stato destra e… tuttavia non mi dispiace il modo di governare della “nostra” Giorgia», scrive Adriano Celentano sul suo account Instagram @Celentanoinesistente, dove in un post commenta come la premier Giorgia Meloni abbia gestito le polemiche sul naufragio di migranti a Cutro dopo le dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi. «Può anche darsi che io sbagli – continua il cantante – ma a volte ho come il sospetto di trovarmi di fronte a una saggia equilibrista». E si spiega: «saggia, perché non può tener conto che il governo da lei creato è tutto di destra, per cui se qualcuno dei suoi sbaglia, lei può sì rimproverarlo, ma non troppo… Però – aggiunge Celentano – se lo sbaglio è grande e il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) «Io non sono mai stato destra e… tuttavia non mi dispiace il modo di governare della “nostra”», scrive Adrianosul suo account Instagram @inesistente, dove in un post commenta come la premierabbia gestito le polemiche sul naufragio dia Cutro dopo le dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi. «Può anche darsi che io sbagli – continua il cantante – ma a volte ho come il sospetto di trovarmi di fronte a una». E si spiega: «, perché non può tener conto che il governo da lei creato è tutto di destra, per cui se qualcuno dei suoi sbaglia, lei può sì rimproverarlo, ma non troppo… Però – aggiunge– se lo sbaglio è grande e il ...

