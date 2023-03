Cei: "Emigrare e' un diritto, chi non ha casa va accolto" (Di martedì 7 marzo 2023) Quello a Emigrare e a fuggire da guerre e privazioni e' stato sempre "un diritto garantito per tutti". E sotto questo profilo, l'accoglienza e' l'unica risposta possibile. Lo ribadisce con forza in un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Quello ae a fuggire da guerre e privazioni e' stato sempre "ungarantito per tutti". E sotto questo profilo, l'accoglienza e' l'unica risposta possibile. Lo ribadisce con forza in un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare… - marzo7paolo : RT @Radio1Rai: ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare era un d… - geniazze : RT @Radio1Rai: ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare era un d… - LucianoCalemme : @FratellidItalia Oh. Ma sapete dire solo puttanate? Il presidente della Cei, Zuppi: «Emigrare è un diritto». Paroli… - Inviaggio65 : RT @Radio1Rai: ??#Zuppi Chi non ha casa va accolto, non ci sono alternative. Prima che sorgessero muri e nascessero paure, emigrare era un d… -