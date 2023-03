C'è l'intesa sul nuovo Patto di stabilità: flessibilità sul debito in cambio di riforme (Di martedì 7 marzo 2023) Bruxelles. Piani fiscali pluriennali costruiti su misura della situazione di ciascun paese, più tempo per ridurre il debito per chi fa riforme e investimenti in linea con gli obiettivi dell'Ue, e sanzioni più efficaci, anche se ridotte, per chi viola le regole di bilancio. Sono questi i principali punti dell'intesa raggiunta dagli sherpa dei ministri delle Finanze dell'Unione europea sui grandi principi della riforma del Patto di stabilità e crescita, che dovrebbe essere confermata dall'Ecofin della prossima settimana e dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Le parole chiave sono "realismo", "ownership" e "pluriennale". Le regole che erano state introdotte durante la crisi del debito sovrano tra il 2010 e il 2012 non sono mai state davvero applicate e oggi non sono più adeguate di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) Bruxelles. Piani fiscali pluriennali costruiti su misura della situazione di ciascun paese, più tempo per ridurre ilper chi fae investimenti in linea con gli obiettivi dell'Ue, e sanzioni più efficaci, anche se ridotte, per chi viola le regole di bilancio. Sono questi i principali punti dell'raggiunta dagli sherpa dei ministri delle Finanze dell'Unione europea sui grandi principi della riforma deldie crescita, che dovrebbe essere confermata dall'Ecofin della prossima settimana e dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Le parole chiave sono "realismo", "ownership" e "pluriennale". Le regole che erano state introdotte durante la crisi delsovrano tra il 2010 e il 2012 non sono mai state davvero applicate e oggi non sono più adeguate di ...

