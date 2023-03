Catastrofe in arrivo: Cina-Usa, vicina la resa dei conti. La terribile minaccia (Di martedì 7 marzo 2023) Non accenna a placarsi la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina, anzi le due superpotenze mondiali non passano giorno senza punzecchiarsi. Stavolta è il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, a tirare in ballo gli Usa durante la conferenza stampa annuale a margine della sessione dell'Assemblea nazionale del popolo: “Aiuti alla Russia? Il governo cinese non ha fornito armi a nessuna delle due parti della crisi in Ucraina e si oppone ai tentativi di incolpare Pechino per questo conflitto e minacce contro di esso. La Cina non ha scatenato questa crisi e non era la sua parte interessata, e non ha mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto. Perché mai stanno cercando di scaricare la responsabilità sulla Cina? Si tratta persino di sanzioni e minacce. Questo è inaccettabile per noi”. Nei giorni scorsi gli Usa hanno ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Non accenna a placarsi la tensione tra gli Stati Uniti e la, anzi le due superpotenze mondiali non passano giorno senza punzecchiarsi. Stavolta è il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, a tirare in ballo gli Usa durante la conferenza stampa annuale a margine della sessione dell'Assemblea nazionale del popolo: “Aiuti alla Russia? Il governo cinese non ha fornito armi a nessuna delle due parti della crisi in Ucraina e si oppone ai tentativi di incolpare Pechino per questo conflitto e minacce contro di esso. Lanon ha scatenato questa crisi e non era la sua parte interessata, e non ha mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto. Perché mai stanno cercando di scaricare la responsabilità sulla? Si tratta persino di sanzioni e minacce. Questo è inaccettabile per noi”. Nei giorni scorsi gli Usa hanno ...

